Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском Бальгунесе

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию в поселке Бальгунес в провинции Тартус. Об этом рассказал старший офицер ЦПВС подполковник Владимир Морозов.

Военные раздали местным жителям наборы с продуктами. Всего было выдано 250 продуктовых наборов, которые включают в себя рис, сахар, муку, а также чай. Выдача производилась самому нуждающемуся населению — вдовам и тем, чьи родные принимают участие в борьбе против незаконных бандформирований.

Как рассказал Морозов, в поселке таких семей особенно много, поэтому его и выбрали для проведения гуманитарной акции. Среди жителей поселка много семей, потерявших кормильцев в ходе сражений с боевиками, а из-за нехватки работы людям порой не хватает средств даже на еду.

В поселке живет около тысячи человек, большинство из них не имеет работы и может только продавать цитрусы и оливки из собственных садов. Как рассказал представитель администрации поселка Усама Баджет Аббас, многие жители Бальгунеса поступают в армию, остальные занимаются хозяйством.

Также Аббас отметил, что в поселке не хватает посуды и матрасов, так как эти товары очень дороги для местных жителей. Кроме того, в их регионе очень мало топлива, поэтому им постоянно нужен бензин или дизель.

13 февраля сообщалось, что российское судно доставило в сирийский порт Тартус крупную партию гуманитарного груза, а именно несколько десятков электрогенераторов. Всего в Сирию прибыло 84 автономных источника питания. После разгрузки судна генераторы перевезли на Хмеймим, чтобы военные инженеры еще раз проверили их и приготовили к передаче.