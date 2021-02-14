Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен
Мир
Пелоси назвала сенаторов-республиканцев трусами после оправдания Трампа
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе
Мир
Эксперт рассказал об обходе Россией санкций против «Северного потока – 2»
Общество
Вильфанд рассказал о «пушкинской» погоде в Москве на следующей неделе
Мир
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек
Мир
Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование в отношении Трампа
Наука
ЦПК сконцентрируется на экспериментах для полетов за пределы околоземных орбит
Мир
Четыре летальных исхода от Эболы зарегистрировали в Гвинее

Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен на него. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами СМИ.

Демпферная зона: Минэк раскрыл механизм расчета новой пошлины на зерно
Она будет нивелировать рост цен на глобальном рынке и стимулировать АПК

«Если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу, и там растут цены на то же зерно, мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляют хлебобулочные изделия. При этом мы продолжаем субсидировать экспорт. <...> Ну, хорошо, цены выросли, но субсидировать зачем, увеличивая экспорт?» — сказал президент.

Глава государства отметил, что «то же самое происходит с нефтью». По его словам, представители этой отрасли говорят, что в условиях роста цен на мировом рынке они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны, чтобы не понести убытки.

«Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну», — объяснил Путин.

В конце января глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство продолжает следить за ценовой конъюнктурой на рынке зерновых, в случае необходимости готово и дальше корректировать механизм регулирования их экспорта. Он выразил надежду, что в ближайшее время ценовая конъюнктура стабилизируется и Россия сможет перейти на постоянно действующий механизм экспортных пошлин.

Ранее в том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины пшеницы с €25 до €50 за тонну с 1 марта, а также о введении с 15 марта по 30 июня экспортной пошлины на кукурузу в размере €25, на ячмень — €10 за тонну.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что разговор Путина с главными редакторами был продолжительным, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021