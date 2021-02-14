Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен на него. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами СМИ.

«Если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу, и там растут цены на то же зерно, мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляют хлебобулочные изделия. При этом мы продолжаем субсидировать экспорт. <...> Ну, хорошо, цены выросли, но субсидировать зачем, увеличивая экспорт?» — сказал президент.

Глава государства отметил, что «то же самое происходит с нефтью». По его словам, представители этой отрасли говорят, что в условиях роста цен на мировом рынке они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны, чтобы не понести убытки.



«Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну», — объяснил Путин.

В конце января глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство продолжает следить за ценовой конъюнктурой на рынке зерновых, в случае необходимости готово и дальше корректировать механизм регулирования их экспорта. Он выразил надежду, что в ближайшее время ценовая конъюнктура стабилизируется и Россия сможет перейти на постоянно действующий механизм экспортных пошлин.

Ранее в том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины пшеницы с €25 до €50 за тонну с 1 марта, а также о введении с 15 марта по 30 июня экспортной пошлины на кукурузу в размере €25, на ячмень — €10 за тонну.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что разговор Путина с главными редакторами был продолжительным, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.