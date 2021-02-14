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Четыре летальных исхода от Эболы зарегистрировали в Гвинее

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В Гвинее были зафиксированы четыре смерти от лихорадки Эбола, впервые с 2016 года. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщило AFP в своем Twitter со ссылкой на министра здравоохранения страны Реми Ламаха.

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«Уже выявлено четыре летальных случая от геморрагической лихорадки Эбола в юго-восточной провинции (Гвинеи) Нзерекоре», — заявил министр.

7 февраля сообщалось о том, что в провинции Северное Киву ДРК был зафиксирован новый случай лихорадки Эбола. У женщины, чей муж ранее переболел Эболой, появились типичные симптомы заболевания. Через два дня пациентка скончалась в городе Бутембо.

В начале января 2021 года стало известно, что микробиолог из ДРК Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличия Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал болезнью Х.

Роспотребнадзор РФ 3 января сообщил, что отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний в мире, включая информацию о появлении в Конго новой смертельно опасной «болезни Х».

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