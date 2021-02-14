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Эксперт рассказал об обходе Россией санкций против «Северного потока – 2»

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Россия игнорирует санкции США против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с РЕН ТВ.

Специалист уточнил, что под ограничительные меры попадают суда, задействованные в строительстве трубопровода.

«Для того, чтобы обойти эти санкции, все суда, участвующие в достройке, поменяли собственника. Вот сейчас строит трубоукладочная баржа «Фортуна», она раньше принадлежала иностранной компании. Но перед тем как приступить к строительству трубопровода, она поменяла собственника», — пояснил Юшков.

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Эксперт добавил, что сейчас эти суда оформлены на фирмы, которые после строительства можно будет обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам.

По словам Юшкова, раньше эти суда никогда не работали на международном рынке, а только в России.

Эксперт добавил, что также российская сторона пытается обойти антимонопольное законодательство Евросоюза в отношении «Северного потока – 2».

«В прошлом году в Германии был создан климатический фонд, который выдаст газопроводу статус климатически значимого проекта, чтобы получить исключение из газовой директивы и запустить его на полную мощность», — рассказал он.

Ранее 12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

В этот же день в госдепе США назвали санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

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