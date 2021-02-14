В Словении в результате схода двух лавин погибли три человека

В западной части Камникско-Савиньских Альп в Словении сошли две лавины, в результате чего погибли три человека и еще трое, включая двоих спасателей пострадали. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщило национальное информационное агентство STA со ссылкой на местную службу по защите населения и оказания помощи при стихийных бедствиях.

По данным спасателей, первая лавина сошла в 10:40 по местному времени (12:40 мск) с горы Сторжич, два альпиниста погибли на месте от полученных травм. Два выживших на тот момент туриста обратились за помощью в экстренные службы.

Во время проведения спасательной операции произошел повторный сход лавины и погиб третий альпинист, а другой получил тяжелые травмы. Кроме того, получили ранения и два сотрудника спасательной службы.

13 февраля лыжница погибла в результате падения со скалы в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции. 45-летняя женщина упала с вершины высотой 50 м.