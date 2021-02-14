Путин сравнил эффективность борьбы с коронавирусом в РФ и на Западе

Мобилизация системы здравоохранения и промышленности позволила России бороться с коронавирусом эффективнее, чем Соединенным Штатам и Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ.

По словам главы государства, поначалу на Западе не думали, что Москва сможет что-либо сделать с распространением COVID-19.

«Исходили из того, что мы никчемные, и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли и лучше, чем в других странах... Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах — там вообще развал какой-то», — пояснил глава государства.

Путин добавил, что самый объективный показатель — это число заболевших на 100 тыс. населения, «у нас 12 человек, а там до сих пор 45».

Вместе с тем президент подчеркнул, что в западных странах более высокий уровень здравоохранения, но «способности к мобилизации нет у них, как оказалось».

«У нас тоже проблем достаточно. Я знаю, как в коридорах люди лежали в больницах. Я знаю не всё, но многое. Но все-таки это лучше, чем в других странах», — добавил Путин.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина с главными редакторами была продолжительной, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.