Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин заявил о раздражении противников России из-за ее достижений
Мир
В офисе президента не видят оснований для импичмента Зеленского
Мир
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Мир
Суд США позволил экстрадицию организаторов побега Карлоса Гона в Японию
Общество
Суббота стала вторым самым снежным днем в Москве за 142 года
Мир
НАБУ заподозрило чиновников «Нафтогаза» в мошенничестве и растрате
Мир
Не менее 12 человек пострадали в ДТП с 21 автомобилем в Нэшвилле
Мир
Украинский политолог назвал причину отсталости страны
Происшествия
На трассе под Симферополем произошла серия ДТП с 32 автомобилями
Сюжет:

Путин сравнил эффективность борьбы с коронавирусом в РФ и на Западе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобилизация системы здравоохранения и промышленности позволила России бороться с коронавирусом эффективнее, чем Соединенным Штатам и Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ.

По словам главы государства, поначалу на Западе не думали, что Москва сможет что-либо сделать с распространением COVID-19.

«Исходили из того, что мы никчемные, и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли и лучше, чем в других странах... Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах — там вообще развал какой-то», — пояснил глава государства.

Путин добавил, что самый объективный показатель — это число заболевших на 100 тыс. населения, «у нас 12 человек, а там до сих пор 45».

Вместе с тем президент подчеркнул, что в западных странах более высокий уровень здравоохранения, но «способности к мобилизации нет у них, как оказалось».

«У нас тоже проблем достаточно. Я знаю, как в коридорах люди лежали в больницах. Я знаю не всё, но многое. Но все-таки это лучше, чем в других странах», — добавил Путин.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина с главными редакторами была продолжительной, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021