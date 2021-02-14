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В офисе президента не видят оснований для импичмента Зеленского

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 13 февраля, в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что не видит оснований для начала процесса импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за решения о закрытии ряда телеканалов.

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по итогам съезда приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель считает, что таким решением оппозиционная партия пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис.

«Ничего неожиданного в этих заявлениях нет, как и нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента», — сказал глава президентского офиса. По его словам, есть специальные юридические и судебные процедуры для оспаривания решения, с которыми кто-то из граждан не согласен.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Украинский лидер объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и пр.

С 3 февраля эти телеканалы прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

При этом более 40% украинцев назвали ошибкой закрытие телеканалов, а 34,6% сочли запрет необходимым шагом. Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

13 февраля журналистов заблокированных украинских телеканалов лишили аккредитации в Верховной раде.

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