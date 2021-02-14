Лыжница погибла при падении со скалы на востоке Франции

Лыжница погибла в результате падения со скалы в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Ouest France со ссылкой на жандармерию.

По информации правоохранителей, несчастный случай произошел в долине Бармрус, расположенной на территории коммуны Пасси, около 12:40 по парижскому времени (14:40 мск). 45-летняя женщина упала с вершины высотой 50 м.

По данным жандармерии, причиной падения лыжницы стала потеря равновесия при сходе снежного покрова. На место инцидента оперативно прибыли врачи, однако к тому моменту женщина была уже мертва.

18 января сообщалось, что снежная лавина накрыла 10 человек на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Один из них, гражданин Великобритании, погиб.