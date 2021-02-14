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Стало известно о переговорах по продаже индийского сегмента TikTok

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Китайская компания ByteDance ведет переговоры о продаже индийских активов принадлежащего ей сервиса коротких видео TikTok. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Владелец TikTok начал вести переговоры о продаже сегмента соцсети, после того как приложение летом 2020 года запретили на территории Индии.

Инициатором потенциальной сделки выступает японский холдинг Softbank, финансирующий как ByteDance, так и компанию InMobi Pte, чьей «дочкой» является мобильный стартап Glance, который называют возможным покупателем активов.

Отмечается, что будущая сделка потребует одобрения официальных Нью-Дели и Пекина. При этом власти Индии будут настаивать на том, чтобы персональные данные индийских пользователей хранились на территории страны.

В конце июня 2020 года министерство информационных технологий Индии постановило заблокировать на территории страны 59 китайских приложений и сервисов. TikTok возглавил этот список. Как заявлял Нью-Дели, платформа причиняет ущерб суверенитету и целостности Индии и угрожает безопасности государства.

Индия на тот момент была крупнейшим зарубежным рынком для TikTok, насчитывающим более 200 млн пользователей. Их число увеличивалось на 500 тыс. ежедневно. Сворачивая деятельность на территории страны, TikTok уволил сотни индийских сотрудников.

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