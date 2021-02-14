На трассе под Симферополем произошла серия ДТП с 32 автомобилями

Под Симферополем произошел ряд ДТП с участием в общей сложности 32 автомобилей. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Как уточнили в ведомстве, всё случилось на автомобильной дороге регионального значения Симферополь–Алушта–Ялта в районе поворота на поселок городского типа Гвардейское. В аварию попали 32 машины. Уточняется, что никто из водителей и пассажиров не пострадал.

В Крыму из-за вторжения арктического холодного воздуха ожидается дождь, переходящий в снег, метель, гололедица и ветер до 35 м/с.

Ранее, 13 февраля, в Краснодарском крае по меньшей мере один человек пострадал в ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса.