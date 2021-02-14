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The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем

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Британская газета The Independent принесла извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за публикацию ошибочного утверждения, что он якобы является хранителем незаконных средств российского руководства и должен быть подвергнут санкциям. Об этом говорится в заявлении издания, опубликованном в субботу, 13 февраля.

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По информации газеты, слова в отношении Абрамовича, которые были опубликованы 6 февраля, принадлежали Леониду Волкову, соратнику блогера Алексея Навального. The Independent уточнила, что опубликовала данные утверждения ошибочно.

Согласно последнему заявлению издания, газета не собиралась утверждать, что российского предпринимателя необходимо было подвергнуть санкциям. Кроме того, The Independent подчеркнула, что представители Абрамовича публично заявили об отсутствии оснований для подобных утверждений.

«Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», — заключили представители газеты в заявлении, не уточнив размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек.

Ранее другой соратник Навального, исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Ашурков обратился в письме к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против 35 граждан России.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этим письмом Ашурков подтвердил статус ФБК в качестве иноагента.

Накануне, 31 января, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в разговоре с «Известиями», что призыв ФБК к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян похож на госизмену.

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