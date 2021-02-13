Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Мир
Не менее 12 человек пострадали в ДТП с 21 автомобилем в Нэшвилле
Общество
Суббота стала вторым самым снежным днем в Москве за 142 года
Авто
Mercedes отзовет более 1,3 млн автомобилей из-за неисправности
Мир
Украинский политолог назвал причину отсталости страны
Мир
Более 20 человек обратились к медикам после землетрясения в Армении
Общество
Власти Москвы намерены очистить город от снега за пять суток
Мир
Премьер Японии призвал жителей оставаться дома из-за землетрясения
Общество
На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей

Не менее 12 человек пострадали в ДТП с 21 автомобилем в Нэшвилле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 12 человек пострадали в результате столкновения 21 автомобиля на обледенелой дороге в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси. Об этом в своем Twitter сообщила местная пожарная служба.

Также сообщается, что еще 12 человек и двое домашних животных были эвакуированы с места происшествия, им медицинская помощь не потребовалась.

Ранее в полиции города рассказали, что авария произошла около 8:00 по местному времени (17:00 мск). Изначально сообщалось о 18 автомобилях и шести пострадавших с легкими травмами. Причиной аварии стали плохие метеоусловия и обледенелые дороги.

11 февраля в американском Техасе в результате крупного ДТП погибли шесть человек и 65 пострадали. По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге, образовавшаяся после дождя с мокрым снегом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021