Не менее 12 человек пострадали в ДТП с 21 автомобилем в Нэшвилле

Не менее 12 человек пострадали в результате столкновения 21 автомобиля на обледенелой дороге в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси. Об этом в своем Twitter сообщила местная пожарная служба.

I24 E MVA Update: 21 vehicles involved, 12 transports to hospitals from the scene, 12 uninjured occupants and 2 uninjured pets from involved vehicles were provided refuge by OEM @NashvilleEOC and @MetroSchools (provided a bus for transportation). — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) February 13, 2021

Также сообщается, что еще 12 человек и двое домашних животных были эвакуированы с места происшествия, им медицинская помощь не потребовалась.

Ранее в полиции города рассказали, что авария произошла около 8:00 по местному времени (17:00 мск). Изначально сообщалось о 18 автомобилях и шести пострадавших с легкими травмами. Причиной аварии стали плохие метеоусловия и обледенелые дороги.

11 февраля в американском Техасе в результате крупного ДТП погибли шесть человек и 65 пострадали. По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге, образовавшаяся после дождя с мокрым снегом.