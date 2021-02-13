Суббота стала вторым самым снежным днем в Москве за 142 года

Суббота, 13 февраля, стала вторым самым снежным за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, высота сугробов в столице достигла 58-59 см. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2-3 сантиметров, передает ТАСС.

«Новый рекорд все-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена. Выпало 3,5 мм осадков, то есть вероятнее всего сейчас высота 58-59 см, но точные данные будут завтра утром, повторюсь», — сказал ученый.

По словам Вильфанда, утром 13 февраля, высота снежного покрова составляла 56 см.

За неполные двое суток в городе выпало три четверти месячной нормы осадков. Снегопад не прекращается в Московском регионе с 12 февраля.

Ранее в субботу в мэрии столицы сообщили, что всего с начала непогоды выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее в этот же день ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о продолжении метели и усилении ветра. Метель продлится до конца суток 13 февраля.