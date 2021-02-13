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На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей

Движение транспорта на МКАД перекрывают для уборочной техники

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Движения транспорта на МКАД периодически перекрывают для проезда уборочной техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта Москвы в субботу, 13 февраля.

Департамент транспорта Москвы, Telegram-канал

В сообщении отмечается, что движение в городе все еще сложное, а на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем.

Также в ведомстве добавили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме и попросили жителей отложить поездки на автомобилях, чтобы в городе можно было быстрее убрать снег.

Ранее 13 февраля заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что на уборку снега в Москве потребуется пять суток, за это время город удастся очистить от сугробов.

Кроме того, на фоне непогоды и похолодания на всем протяжении МКАД в ближайшие часы установят более 40 точек обогрева и питания для водителей, а также передвижные туалетные кабины, сообщил Бирюков.

За неполные двое суток в городе выпало три четверти месячной нормы осадков. Снегопад не прекращается в Московском регионе с 12 февраля.

Ранее в субботу в мэрии столицы сообщили, что всего с начала непогоды выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее в этот же день ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о продолжении метели и усилении ветра. Метель продлится до конца суток 13 февраля.

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