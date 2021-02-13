НАБУ заподозрило чиновников «Нафтогаза» в мошенничестве и растрате

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами «Нафтогаза» и «Укртрансгаза», об этом сообщает агентство «Украинские новости».

По его информации, 15 января в НАБУ поступило заявление о совершении должностными лицами «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» уголовных правонарушений, предусмотренных статьями «мошенничество», «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «незаконное завладение имуществом предприятия», «легализация, отмывание средств, полученных преступным путем», «уклонение от уплаты налогов», «финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины.

«Национальное бюро получило решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27.01.2021, которое обязывает уполномоченных лиц Национального бюро внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие ведомости об уголовном правонарушении на основании заявления, в соответствии с которым заявитель указывает о фактах возможных противоправных действий со стороны уполномоченных лиц НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Укратрансгаз» относительно возможного завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), осуществленное в особо крупных размерах», — говорится в копии ответа НАБУ, опубликованной агентством.

Уточняется, что в рамках проверки обстоятельств, изложенных в заявлениях, сотрудники НАБУ исследовали судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21.09.1999 о передаче природного газа в количестве 305 млн кубометром, заключенное между АО «Укртрансгаз» и АО «Укрэнергосбыт».

Ранее, 2 февраля, лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила депутатов Верховной рады поддержать постановление об увольнении действующего главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. По ее мнению, такой ход поможет решить проблему с ценами на газ на Украине, снизив их.

Днем ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране «мегааферой». По его словам, газ был приобретен за 3–4 гривны (около 10 рублей) за кубометр, а населению его продают за 6,99 гривны без учета доставки, а с ней ― по 8,5–9 гривен.