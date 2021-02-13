Украинский политолог назвал причину отсталости страны

Княжеско-вечевое устройство Киевской Руси стало причиной отсталости Украины. Такое мнение высказал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев в своей статье на портале «Главред».

Эксперт указал на то, что во времена Киевской Руси в княжествах, входивших в его состав, народное вече активно участвовало в принятии государственных решений и могло даже сместить княжескую власть. Такая форма госустройства, по его словам, была присуща всем народам на догосударственном этапе развития.

«Но трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как в Украине», — написал он.

По мнению Головачева, именно княжеско-вечевой строй стал причиной падения Киевской Руси. В дальнейшем подобная форма организации государства перешла к казачеству и, как отметил политолог, стало причиной конфликтов с Польшей и сближения казаков с Россией.

Согласно его теории, даже большевики получили власть на Украине, предложив вечевую форму правления в виде советов. Госперевороты в современной истории страны он назвал рудиментами подобного типа устройства жизни.

«Украинцы в большинстве своем верят, что у них есть право смещать гетмана на общем Вече, как было в Киевской Руси, как делали казаки», — пояснил эксперт.

Майданы — это архаика, уходящая в «докиевскую» Русь, в догусударственный период, высказал свою позицию автор статьи.

Он утверждает, что причиной невозможности создания современного государства является вечевая культура украинцев, потому что она блокирует развитие общества и способность к абстрактному мышлению.

В качестве причины отсталости Украины Головачев назвал незавершенный переход жизненного уклада к государственным формам. Этот процесс в Европе подошел к концу еще 500-600 лет назад, подчеркнул он.

«Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме. И требовать от него того, что он по Конституции не вправе делать», — подытожил эксперт.

Ранее, 10 февраля, данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 58% жителей страны.

1 февраля Центр социального мониторинга опубликовал данные опроса, согласно которым, 40% жителей Украины считают, что Владимир Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров.