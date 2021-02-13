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«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче Серии А

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«Ювентус» со счетом 0:1 проиграл «Наполи» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 13 февраля.

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Единственный гол на 31-й минуте матча забил форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье, сообщает газета «Спорт-Экспресс». Для 29-летнего футболиста это уже 100-й мяч, забитый в составе лазурно-белых.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанского клуба, пишет «Газета.ру».

«Наполи» с 40 очками занял четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» — 42 балла и третью строчку.

Для команды Андреа Пирло это поражение стало первым с 17 января. Тогда туринский клуб проиграл «Интеру» со счетом 0:2.

9 февраля «Ювентус» в полуфинальном матче сыграл с «Интером» вничью и первым вышел в финал Кубка Италии по футболу. Прошедший матч был ответным, первая игра завершилась победой туринцев со счетом 2:1.

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