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Более 20 человек обратились к медикам после землетрясения в Армении

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Врачи оказали помощь 25 гражданам, которые обратились за медицинской помощью после землетрясения в Армении. Об этом сообщается на сайте минздрава страны в субботу, 13 февраля.

По данным ведомства, из соображений безопасности госпитализирована одна беременная женщина. Остальным пострадавшим с легкими травмами оказали помощь в амбулаторных условиях.

Ранее в министерстве сообщали о трех пострадавших из-за паники, которая возникла после землетрясения. Отмечалось, что их здоровью ничего не угрожает.

Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 8 км к северо-востоку от Еревана произошло ранее в субботу. По данным МЧС страны, в столице республики ощущались толчки силой 5–6 баллов. Впоследствии были зафиксированы проблемы со связью.

В МЧС добавили, что после землетрясения было зарегистрировано 46 афтершоков. В кризисный центр поступило около 1,3 тыс. сообщений.

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