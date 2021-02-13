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Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Кокляев напомнил о достижениях чемпиона-тяжелоатлета Власова

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев в субботу, 13 февраля, рассказал о достижениях олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова, о смерти которого стало известно ранее в этот день.

Власова Кокляев охарактеризовал как великого человека, который «и словом и делом вписал себя в историю мирового спорта».

«Мы потеряли целый ломоть и пласт настоящего мужества. Это человек, который поднял впервые с пола над головой 202,5 кг на Олимпиаде. Это человек, который был первым председателем федерации атлетизма еще в Союзе. Светлый человек, очень грамотный. Юрий Петрович был дипломатом, потому что большие сильные люди бывают не политиками, а именно дипломатами», — цитирует Кокляева телеканал РЕН ТВ.

Спортсмен выразил сожаление о том, что ему не довелось встретиться с Власовым.

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Александр Венков, в свою очередь, отметил, что Власов был легендой советского спорта и мог похвастаться достижениями, которые мало кому удавались.

«Это легенда. Очередная легенда ушла советского спорта. Олимпийский чемпион. Был знаменосцем сборной команды СССР. В одной руке мог пронести флаг, который весил немало. Мало кому удавалось такое», — сказал Венков в беседе с РЕН ТВ.

О смерти Власова сообщил Кокляев ранее в этот день. По его словам, олимпийский чемпион скончался утром в субботу. Церемония прощания со спортсменом назначена на 16 февраля. Она пройдет в храме Боткинской больницы в Москве.

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. В 1960 году он стал олимпийским чемпионом, а на Играх в 1964-м взял серебро. Также Власов является четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.

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