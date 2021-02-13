Врач назвала признаки «тихого инфаркта»

Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала, какие симптомы могут указывать на наличие «тихого инфаркта».

Специалист отметила, что под этим термином понимают сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца. К таковым, по ее словам, относятся одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости.

«Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти и так далее)», — сказала Лазаренко сайту aif.ru.

Кардиолог подчеркнула, что за некоторое время до развития инфаркта вне зависимости от того, типичный это приступ или «тихий», могут появиться и даже участиться, если были ранее, приступы стенокардии.

Она отметила, что в отличие от болей и дискомфорта, не связанных со снижением кровоснабжения сердца — остеохондроз, заболевание желудка, зубная боль, — такие приступы «всегда связаны с физической нагрузкой или выраженным психоэмоциональным стрессом».

По словам кардиолога, опасность «тихих» приступов заключается в том, что человек не распознает их и не обращается вовремя к врачу. Специалист призвала при появлении симптомов «тихого инфаркта» немедленно вызвать скорую помощь.

В конце января врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак рассказал об абдоминальном инфаркте миокарда, симптомы которого похожи на заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).