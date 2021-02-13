Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров и спецпредставитель Байдена условились налаживать диалог по климату
Наука
Ученые из Петербурга нашли неизвестный ранее автограф Пушкина
Общество
Кокляев напомнил о достижениях чемпиона-тяжелоатлета Власова
Общество
Врач назвала признаки «тихого инфаркта»
Мир
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 30
Мир
Генерал СБУ предрек Украине потерю Донбасса за два месяца
Мир
В США обеспокоились первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID-19
Мир
Заседание по импичменту Трампу возобновилось в сенате конгресса США
Общество
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Врач назвала признаки «тихого инфаркта»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко рассказала, какие симптомы могут указывать на наличие «тихого инфаркта».

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май
На обострение влияет не только погода, но и затяжные праздники

Специалист отметила, что под этим термином понимают сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца. К таковым, по ее словам, относятся одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости.

«Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти и так далее)», — сказала Лазаренко сайту aif.ru.

Кардиолог подчеркнула, что за некоторое время до развития инфаркта вне зависимости от того, типичный это приступ или «тихий», могут появиться и даже участиться, если были ранее, приступы стенокардии.

Она отметила, что в отличие от болей и дискомфорта, не связанных со снижением кровоснабжения сердца — остеохондроз, заболевание желудка, зубная боль, — такие приступы «всегда связаны с физической нагрузкой или выраженным психоэмоциональным стрессом».

По словам кардиолога, опасность «тихих» приступов заключается в том, что человек не распознает их и не обращается вовремя к врачу. Специалист призвала при появлении симптомов «тихого инфаркта» немедленно вызвать скорую помощь.

В конце января врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак рассказал об абдоминальном инфаркте миокарда, симптомы которого похожи на заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021