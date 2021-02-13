Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров и спецпредставитель Байдена условились налаживать диалог по климату
Наука
Ученые из Петербурга нашли неизвестный ранее автограф Пушкина
Общество
Кокляев напомнил о достижениях чемпиона-тяжелоатлета Власова
Общество
Врач назвала признаки «тихого инфаркта»
Мир
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 30
Мир
Генерал СБУ предрек Украине потерю Донбасса за два месяца
Мир
В США обеспокоились первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID-19
Мир
Заседание по импичменту Трампу возобновилось в сенате конгресса США
Общество
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

В Японии произошло землетрясение мощностью семь баллов

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии в районе Фукусимы произошло мощное землетрясение. Магнитуду толчков оценили в 7,1, очаг залегал на глубине 60 км. Во многих городах ночью сработала система оповещения. В домах автоматически отключилось газоснабжение. Толчки ощутили в 10 префектурах на севере и северо-востоке страны, передает телеканал «Известия». Объявлено об опасности возникновения цунами. Сведений о жертвах и масштабных разрушениях пока не поступало. Нет и особой информации с АЭС «Фукусима-1». На станции, пострадавшей в 2011-м, шли работы по демонтажу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021