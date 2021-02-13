В Японии произошло землетрясение мощностью семь баллов

В Японии в районе Фукусимы произошло мощное землетрясение. Магнитуду толчков оценили в 7,1, очаг залегал на глубине 60 км. Во многих городах ночью сработала система оповещения. В домах автоматически отключилось газоснабжение. Толчки ощутили в 10 префектурах на севере и северо-востоке страны, передает телеканал «Известия». Объявлено об опасности возникновения цунами. Сведений о жертвах и масштабных разрушениях пока не поступало. Нет и особой информации с АЭС «Фукусима-1». На станции, пострадавшей в 2011-м, шли работы по демонтажу.

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