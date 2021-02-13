Twitter разблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

Сеть микроблогов Twitter восстановила доступ к аккаунту российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Ранее в субботу, 13 февраля, страница оказалась заморожена.

«Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении делегации в Twitter, слова благодарности направлены в адрес МИД РФ.

Глава делегации Константин Гаврилов в своем микроблоге написал, что аккаунт «восстал из пепла», однако подписчики отсутствуют по неизвестным причинам.

«Twitter разблокировал аккаунт без объяснений, буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли, будем заново наращивать. Контент сохранили», — сказал он «РИА Новости».

О том, что Twitter заблокировал официальную страницу российской делегации, стало известно ранее в субботу. Гаврилов отмечал, что аккаунт был заморожен 12 февраля, и призывал расценить блокировку как акт цензуры.

Россия направила администрации Twitter запрос в связи с заморозкой страницы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что причиной тому стала «исключительно техническая проблема», пишет «Газета.ру».

Отреагировать на блокировку призывало постоянное представительство РФ при ОБСЕ. Там призвали представителя организации по вопросам свободы СМИ дать инциденту «принципиальную политическую оценку».