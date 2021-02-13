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Общество
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Сила добра: каким мы запомним Юрия Власова

Великий спортсмен скончался на 86-м году жизни
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Советский тяжелоатлет, Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы Юрий Власов на помостею. 1960 год
Фото: РИА Новости/В. Галактионов
13 февраля умер один из величайших спортсменов ХХ столетия, писатель и общественный деятель Юрий Власов. Жизнь легендарного тяжелоатлета — в фотогалерее «Известий»
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Победители соревнований по штанге в тяжелом весе Леонид Жаботинский (слева), Юрий Власов (в центре) и Виктор Поляков (справа) на III Всесоюзной Спартакиаде народов СССР. 1963 год
Фото: РИА Новости/Анатолий Сергеев-Васильев
На счету Юрия Власова были 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР
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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, штангист Юрий Власов во время соревнований. 1964 год
Фото: РИА Новости/Николай Волков
Спортсмен четырежды становился чемпионом мира, шесть раз чемпионом Европы и пять — чемпионом СССР в тяжелом весе
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Советская Олимпийская команда на параде в день открытия XVIII Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Знамя несет советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта Юрий Власов
Фото: РИА Новости
Власов дважды нес знамя СССР на церемониях открытий Олимпиад — в Риме (1960) и Токио (1964)
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Мировой рекордсмен по штанге Юрий Власов тренирует молодых штангистов тяжелоатлетической секции подмосковного города Подольска. 1969 год
Фото: РИА Новости
В 1968 году Юрий Власов покинул большой спорт и сосредоточился на тренерской работе
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Рекордсмен мира, Олимпийский чемпион, тяжелоатлет Юрий Власов работает над книгой. 1968 год
Фото: РИА Новости/Егоршева
Юрий Власов серьезно занимался литературной деятельностью, его первый сборник рассказов «Себя преодолеть» вышел в свет в 1964 году
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Многократный рекордсмен мира в тяжелом весе (штанга), председатель Федерации тяжелой атлетики СССР, член Союза писателей СССР Юрий Власов. 1986 год
Фото: РИА Новости/Роман Денисов
В конце 1970-х Власов перенес несколько операций на позвоночнике, после которых разработал собственную методику восстановительных тренировок
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В период съемок американского фильма «Красная жара» актер и культурист Арнольд Шварценеггер встретился со своим кумиром Юрием Власовым, выдающимся советским тяжелоатлетом, чемпионом Европы и мира, чемпионом Олимпийских игр, председателем Федерации тяжелой атлетики СССР. Московский спортивный клуб «Атлетика», февраль 1988
Фото: РИА Новости/Машатин
Своим кумиром называл Власова Арнольд Шварценеггер, встретившийся со спортсменом во время съемок фильма «Красная жара»
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Заслуженный мастер спорта СССР, писатель и политический деятель Юрий Петрович Власов. 1997 год
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
В 1989 году Юрий Власов был избран народным депутатом СССР, в 1993–1995 годах был депутатом Государственной думы РФ от христианского демократического движения
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