Замела метелица: на Москву обрушился снегопад

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Коммунальные службы борются со стихией
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Вечером в пятницу, 12 февраля, в московском регионе начался сильный снегопад. Метель продолжается и сейчас, а жители столицы вновь вспоминают, каково это — жить в настоящую русскую зиму. Подробности — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
С начала снегопада в Москве выпало уже около 65% месячной нормы осадков
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
К вечеру 12 февраля высота сугробов достигла 40 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На улицы столицы оперативно брошена снегоуборочная техника
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Фото: РИА Новости/Ольга Головко
По оценкам синоптиков, нынешняя метель самая сильная за последние несколько десятилетий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Высота снежного покрова может приблизиться к поставленному в феврале 1956 года рекорду (60 см)
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Синоптики прогнозируют постепенное улучшение погоды к середине дня 14 февраля
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Юные москвичи с энтузиазмом восприняли то, что для взрослых стало серьезной проблемой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
С огромными сугробами не всегда справляется даже мощная специальная техника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано более ста авиарейсов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Водителям рекомендовали по возможности ограничить движение по городским магистралям, выдерживать увеличенную дистанцию и не забывать «незамерзайку»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Пока спецтехника расчищает улицы, тротуарами занимаются дворники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Коммунальные службы стараются как можно быстрее вывозить на переплавку отвалы снега
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Гостям столицы после возвращения домой будет о чем рассказать: вот она, настоящая русская зима!
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