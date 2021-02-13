Умер актер сериала «След» Олег Валкман

Российский актер Олег Валкман скончался в субботу, 13 февраля, на 53-м году жизни. Об этом сообщила Пятому каналу его представитель 13 февраля.

«У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали «скорую», какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало. Я не знаю, что там было», — сказала она.

Представитель актера добавила, что дата и место прощания будут объявлены позднее. По данным телеканала, вскрытие назначено на 15 февраля.

Валкман родился в 1968 году в Нижнем Новгороде. Окончил Горьковское театральное училище, а в 1996 году — Российский институт театрального искусства (РАТИ) имени Луначарского.

Впервые он появился на экране в 1994 году, однако активно сниматься в кино начал только в 2001 году. Широкому зрителю Валкман известен по ролям в телесериалах «След», «Громовы», «Марш Турецкого», в кинолентах «Богиня: как я полюбила», «Страна глухих».