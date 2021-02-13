Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

Администрация сервиса микроблогов Twitter восстановила доступ к странице российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене

«Спасибо за поддержку», — говорится в Twitter-аккаунте делегации, слова благодарности выражены в адрес МИД России.

Глава делегации Константин Гаврилов, в свою очередь, заявил, что соцсеть разблокировала аккаунт без объяснений.

«Twitter разблокировал аккаунт без объяснений, буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли, будем заново наращивать. Контент сохранили», — сказал он «РИА Новости».

О том, что Twitter заблокировал официальную страницу российской делегации, стало известно ранее в субботу. Гаврилов отмечал, что аккаунт был заморожен 12 февраля. Он призвал расценить этот шаг администрации соцсети как акт цензуры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва направила сервису микроблогов запрос в связи с блокировкой аккаунта российской делегации. Она выразила надежду, что «это исключительно техническая проблема».