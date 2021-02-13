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Прощание с олимпийским чемпионом-тяжелоатлетом Власовым пройдет 16 февраля

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Церемония прощания с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Юрием Власовым назначено на 16 февраля. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин в субботу, 13 февраля.

«Ориентировочно, по первой информации от дочери Ирины, прощание с Юрием Петровичем Власовым будет организовано во вторник, 16 февраля, в храме Боткинской больницы в Москве», — сказал он ТАСС.

О смерти Власова сообщил представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев ранее в этот день. По его словам, олимпийский чемпион скончался утром в субботу.

Власова Кокляев охарактеризовал как сильного и светлого человека, первого спортсмена в мире, который смог поднять более двух центнеров с помоста над головой.

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. В 1960 году он стал олимпийским чемпионом, а на Играх в 1964-м взял серебро. Также Власов является четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы, пишет «Газета.ру».

Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.

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