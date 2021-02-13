Новоселов рассказал о полученных за время спортивной карьеры травмах

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов в субботу, 13 февраля, рассказал о травмах, полученных за время карьеры.

«У меня было только четыре перелома кисти, два перелома стопы, растяжения, разрыв мышцы, вывихи. Я даже не считал. Но серьезных, после которых надо оставлять спорт, не было и, надеюсь, не будет», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

По словам спортсмена, он нередко был свидетелем более серьезных травм у других атлетов, таких как перелом позвоночника и основания черепа.

«Спорт раньше был травмоопасным. Раньше это не было как спорт. Это были бои без правил», — добавил он.

11 февраля Новоселов провел тренировку с боксером Константином Цзю перед боем с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым, с которым он встретится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.