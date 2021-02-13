Тело погибшего нашли под завалами обрушившегося ангара в «новой Москве»

Спасатели обнаружили тело погибшего под завалами обрушившегося ангара в деревне Кресты в «новой Москве». Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Ангар пушно-мехового комплекса обрушился на площади 200 кв. м ранее в этот день, предположительно, из-за тяжести снега.

Как сообщалось, в результате происшествия пострадали семь человек, двое из них оказались под завалами, их спасли и передали медикам.