Главы Twitter и Facebook могут выступить в конгрессе США

Глав Twitter и Facebook могут вызвать для допроса в конгресс. Власти США интересует, как соцсети борются с опасной информацией. Слушания назначены в комитете по энергетике и торговле. Палаты представителей конгресса — это аналог нашей Государственной думы. Ключевые вопросы властей — распространение фейков о COVID-19, публикация видео с насилием. Проблема стала особенно острой после атаки на Капитолий в январе, передает телеканал «Известия». Twitter может представлять куратор юридических вопросов. За Facebook, вероятнее всего, будет отвечать сам Марк Цукерберг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.