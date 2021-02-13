Расчистка улиц от последствий снегопада займет около трех дней

На расчистку улиц столицы уйдет около трех дней, сообщили в дептрансе. Сейчас последствия метели устраняют 13,5 тыс. машин ЖКХ. Тысячи рабочих расчищают пешеходные зоны Москвы от снега. Только на мостах и подземных переходах занято 1,2 тыс. человек. Возле станций метро и МЦК работает более 2 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». Еще 450 коммунальщиков чистят от снега парковые пути к депо. Как сообщают власти столицы, для работников установлены пункты обогрева и полевая кухня. Часть улиц в центре столицы могут перекрыть на несколько часов. Мера необходима для ускорения уборки снега. Власти просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

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