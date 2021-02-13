Инфекционист напомнил о важности соблюдения мер профилактики COVID-19

Меры профилактики коронавируса необходимо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в субботу, 13 февраля.

«Хорошо, что мы видим снижение. Это очень радует, это обнадеживает, но мы должны пока соблюдать все те меры профилактики, которые есть», — приводит «РИА Новости» его слова.

Чуланов добавил, что соблюдение профилактических мер необходимо из-за того, что «иммунная прослойка» населения «пока еще маленькая».

«У нас еще только началась программа вакцинопрофилактики», — добавил специалист.

Ранее в субботу профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что вакцинировавшиеся от COVID-19 могут быть бессимптомными распространителями этой инфекции. Она подчеркнула, что любая из применяемых сейчас вакцин от этого вируса не избавляет сделавшего прививку от необходимости носить маску.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала на брифинге 8 февраля, что ограничения по коронавирусу будут сохраняться до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не привьется 68,6 млн человек, что составляет 60% населения без учета переболевших и детей.

В то же время врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что эпидемия останавливается, когда у 70% населения в регионе появляется иммунитет. Он отмечал, что они уже не могут заразиться и заразить кого-либо. По словам Жемчугова, в этом случае маски можно будет оставить только в рекомендациях.

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