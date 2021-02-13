Москвичей предупредили о продолжении метели и усилении ветра

Столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о продолжении метели и усилении ветра в субботу, 13 февраля.

«По данным синоптиков Росгидромета, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений продлится до конца суток 13 февраля», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что до конца субботы будет идти снег, ожидается метель и усиление ветра с порывами до 18 м/с. На столичных дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок на личных машинах. Автомобилистам советуют увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать перестроений и обгонов, а пешеходам — обходить на улицах шаткие конструкции.

По данным на 15:00 мск субботы, в столичных аэропортах из-за непогоды задержали 84 рейса, еще шесть вылетов были отменены.

Снегопад в столичном регионе начался 12 февраля. На сайте мэрии Москвы говорится, что всего с начала непогоды выпало почти 30 см осадков. Уборку улиц от снега осложняют морозы, которые достигают до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.