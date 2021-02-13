Один человек пострадал в результате землетрясения в Армении

Один человек получил легкие травмы в результате землетрясения в Армении. Об этом 13 февраля заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«По предварительным данным, разрушений нет. В районе Эребуни в Ереване поврежден один дом, один гражданин получил легкие травмы», — написал он на своей странице в Facebook.

Землетрясение магнитудой 4,7 в Армении произошло ранее в этот день. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 2 км, его эпицентр находился в 12 км от Еревана. Подземные толчки ощущались на протяжении нескольких секунд. Впоследствии были зафиксированы проблемы со связью.

Землетрясение ощутили и жители Азербайджана. Как сообщили «РИА Новости» в азербайджанской сейсмологической службе, в Нахичеванской автономной республике и приграничных районах страны землетрясение ощущалось силой 3–4 балла.