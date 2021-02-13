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Эксперт предрек украинской экономике «сильнейший удар» от Китая

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В случае, если Китай решит ответить на введенные Киевом санкции, то Украина может лишиться значительных экспортных поступлений. Об этом заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

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«Самая крупная экономика мира, самый крупный торговый партнер Украины, Китай, вполне может ввести ответные меры», — сказал он в эфире украинского телеканала «Первый Казацкий».

Экономист объяснил, что в случае ограничений от Пекина Киев лишится пятой части экспорта, а также дешевого импорта. Степанюк напомнил, что китайская продукция вдвое-втрое дешевле японской и европейской.

Также он указал на то, что основным покупателем украинского зерна и металла является именно Китай.

По словам Степанюка, после госпереворота и разрыва дипотношений с Москвой товарооборот между Украиной и Россией сократился на $15 млрд и это был сильнейший удар по экономике страны.

«Теперь мы можем пережить сильнейший удар по экономике от ухудшения отношений с Китаем», — подчеркнул эксперт.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».

Срок санкций — три года. В течение этого времени активы указанных компаний на Украине будут заблокированы, торговые операции, транзит ресурсов, полетов и перевозок по стране ограничены.

31 января Зеленский заявил, что не считает Китай на данный момент главной геополитической угрозой. Украинский лидер объяснил, что существует множество разных угроз, которые исходят от сильных государств, а между КНР и США «наблюдается нечто наподобие холодной войны».

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