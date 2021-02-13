Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности

Администрация сервиса микроблогов Twitter в субботу приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом написал на своей странице в этой соцсети глава делегации Константин Гаврилов в субботу,

«12 февраля Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации РФ по контролю за вооружениями», — отметил он.

Гаврилов допустил, что причиной блокировки могла стать альтернативная позиция России по нынешней военно-политической обстановке в Европе, которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.

Глава российской делегации назвал произошедшее «явной цензурой».

Гаврилов добавил, что делегация обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, чтобы Twitter пояснили свое решение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила запрос в компанию Twitter. Она выразила надежду, что блокировка произошла из-за «технической проблемы».

В конце января Захарова сообщала, что российские посольства за границей сталкиваются с блокировкой аккаунтов со стороны соцсетей и интернет-платформ США. В то же время, по ее словам, фейковые страницы диппредставительств России получали официальный статус.

В том же месяце Совет Федерации принял заявление, в котором указал на нарушение принципа свободы слова американскими интернет-компаниями и осудил их действия в ограничении свободы.