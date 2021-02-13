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Россияне пришли вторыми на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам

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Сборная России по лыжным гонкам взяла серебро в смешанной эстафете 4x5 км на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, проходящем в Финляндии 13 февраля.

В составе российской команды на дистанцию вышли Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Анна Грухвина.

Победу в гонке одержала команда Норвегии, пришедшая к финишу за 52 минуты 52,9 секунды, третью позицию заняла команда Швеции с отставанием на 7,7 секунды. Отставание россиян составило 3,9 секунды.

30 января российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира в германском Кёнигcзе.

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