Двоих брошенных матерью на морозе детей перевели из реанимации

Двоих из троих детей, брошенных матерью на морозе в лесу в «новой Москве», перевели в общую палату из реанимации. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей», — написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

Накануне Кузнецова посетила детей в столичной Морозовской больнице, а также пообщалась с врачами.

В тот же день Кузнецова заявляла, что состояние детей оценивается как стабильное, они находились в отделении реанимации.

12 февраля представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова заявила о задержании и возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство в отношении 33-летней женщины в Москве, которая оставила троих детей голыми на морозе в лесу.

Инцидент произошел вечером 11 февраля, о нем сообщил в правоохранительные органы очевидец.

В результате детей с различными степенями обморожения доставили в детскую городскую больницу, им оказывается помощь. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывали, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Женщину госпитализировали, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья. Также следователи устанавливают родственников детей и обстоятельства произошедшего и выясняют, в каких условиях жили несовершеннолетние.