Нападающий «Барселоны» назван лучшим молодым футболистом планеты

Ансу Фати, 18-летний гвинейский и испанский нападающий «Барселоны», занял первое место в рейтинге 50 лучших молодых футболистов планеты по версии французской спортивной газеты L’Equipe.

На втором месте расположился ровесник лидера списка — Эдуарду Камавинга из французского «Ренна». Третью строчку занял нидерландец Райан Гравенберх из «Аякса».

В рейтинг попал один представитель российского чемпионата — полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, которому 12 февраля исполнилось 20 лет, отмечает газета «Спорт-Экспресс».

Фати дебютировал во взрослой команде сине-гранатовых в августе 2019 года. Отмечается, что он стал самым юным дебютантом испанского клуба за 76 лет.

Первый гол в составе каталонцев он забил 31 августа того же года, поразив ворота «Осасуны». В декабре 2019-го он отличился забитым мячом в поединке с итальянским «Интером», в котором «Барселона» одержала выездную победу со счетом 2:1.

В результате статистический сервис Opta Sports назвал его самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов УЕФА.

На международном уровне Фати представляет сборную Испании. Он уже успел дебютировать в основной команде.