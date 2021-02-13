Советник Зеленского заявил о невыполнимости Минских соглашений

Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой они были подписаны. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью телеканалу «Украина 24» в ночь на субботу он рассказал, что прогресс в минских переговорах есть, однако они идут «очень медленно и сложно».

При этом Ермак отметил важность присутствия в Донбассе представителей-послов государств — партнеров Украины. Среди них он назвал Германию, Францию, США, Великобританию, Швецию.

«Нам важно, что они приехали и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполняет свои обязательства», — сказал он.

Резюмируя, советник украинского лидера подчеркнул, что «спустя шесть лет подписания Минских соглашений фактически ощутимых результатов нет».

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова Ермака о невыполнимости Минских соглашений, отметил, что следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям.

«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять всё равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», — сказал Бальбек в беседе с RT.

12 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделала заявление, в котором указала, что президент Украины Владимир Зеленский с момента вступления на высший государственный пост в 2019 году дважды предал надежду жителей страны на мир в Донбассе.

В тот же день руководитель делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Зеленский хочет установить мир на юго-востоке страны. Кравчук вступился за нынешнего украинского лидера, заверив, что Зеленского якобы несправедливо обвиняют в уклонении от выполнения Минских договоренностей.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.