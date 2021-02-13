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Полиция Капитолия выразила недоверие руководству после протестов в Вашингтоне

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Сотрудники полиции Капитолия проголосовали за вынесение вотума недоверия своему руководству после прошедших в Вашингтоне 6 января беспорядков. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает телеканал CNN.

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Голосование инициировали после того, как сотрудники пожаловались на проблемы с оперативной и разведывательной деятельностью. По мнению полицейских, нынешнее руководство не способно справиться с инцидентами, которые могут возникать в будущем.

Недоверие было выражено каждому из семерых руководителей полиции Капитолия, включая исполняющую обязанности начальника полиции Йогананду Питтман.

«Прошло чуть больше месяца по прошествии одного из самых мрачных дней в истории нашей страны, и травма всё еще невероятно тяжела для многих полицейских, которые героически сражались 6-го числа. С того дня, как я была приведена к присяге 8 января, мы вместе с командой сделали благополучие наших полицейских нашим главным приоритетом. Хотя прогресс уже достигнут, предстоит проделать еще большую работу. И я полна решимости добиться того, чтобы каждый полицейский получил то, что ему необходимо и чего он заслуживает», — заявила Питтман.

В конце января спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». «У нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Предложение политик вынесла на обсуждение после того, как исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что безопасность Капитолия и прилегающих офисных зданий необходимо существенно улучшить, в том числе установить постоянные ограждения. Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.

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