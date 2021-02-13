В Финляндии заявили о готовности предоставить площадку для встречи Путина и Байдена

Финляндия при необходимости готова предоставить площадку для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил в субботу, 13 февраля, глава финского МИДа Пекка Хаависто.

«Если есть необходимость, Финляндия всегда готова предоставить добрые услуги. Конечно, есть и другие альтернативы, но Хельсинки — это всегда хорошее место для встреч», — сказал он в интервью российским журналистам в преддверии своего визита в РФ.

Кроме этого, финский министр указал на необходимость диалога между Россией и Евросоюзом. В том числе, по его мнению, он должен касаться сложных вопросов.

Как отметил Хаависто, во всех ситуациях очень важно сохранять дипломатические отношения и общение, даже по очень сложным темам, как это делают, в частности, Финляндия и Россия.

Рабочий визит главы МИД Финляндии в Санкт-Петербург состоится 15 февраля. Там он проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В июле 2018 года в Хельсинки прошел российско-американский саммит, в рамках которого состоялись первые полноценные переговоры лидера России Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В частности, тогда глава российского государства передал Трампу мяч чемпионата мира по футболу 2018 года.

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встречи Путина и Байдена пока не планируется.

Позже 26 января в Кремле сообщили о первом телефонном разговоре Путина и Байдена, в ходе которого они обсудили, в частности, судьбу ДСНВ.