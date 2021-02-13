В Пермском крае госпитализировали упавшую в ущелье туристку

В Пермском крае одна из туристок упала в ущелье. Спасатели достали ее, она госпитализирована со множественными переломами. Об этом сообщает пресс-служба министерства безопасности региона в субботу, 13 февраля.

«Спасатели сумели добраться до пострадавшей», — приводит ТАСС слова пресс-службы.

Ранее в субботу в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о том, что в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута в ущелье провалилась женщина 1982 года рождения.

В спасательной операции участвовали пятеро сотрудников Пермской краевой службы спасения и трое спасателей из Чусового. Они добрались до места на снегоходах.

«Используя спелеооборудование и специальные носилки, доставили женщину до машины скорой медицинской помощи. Со множественными переломами пострадавшая туристка госпитализирована», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что по факту происшествия следственные органы начали проверку.

Согласно предварительным данным, пострадавшая проходила туристический маршрут в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В конце декабря прошлого года в преддверии новогодних каникул МЧС России напомнило гражданам о необходимости регистрации туристических групп за 10 дней до начала путешествия во избежание нештатных ситуаций.

Заявку на регистрацию нужно подавать через специальную онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС, а также с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в ведомство по месту планируемого путешествия.

Ведомство запустило на своем сайте единый сервис онлайн-регистрации тургрупп в апреле 2019 года.