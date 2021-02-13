Десять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Десять самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом в субботу, 13 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы компании «Аэродинамика».

«По данным на 14:00 мск, из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта (штормовой ветер) три рейса Домодедово–Сочи авиакомпании «Сибирь», рейс 6563 Пулково–Сочи авиакомпании «Россия», рейс 877 Киров–Сочи авиакомпании «Руслайн» ушли на аэродром в Минеральных Водах», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что два рейса — «Аэрофлота» из Шереметьево и S7 из Новосибирска — предпочли осуществить посадку в аэропорту Краснодара. Еще два самолета — «Аэрофлота» из Москвы и «Ираэро» из Воронежа были направлены в аэропорт Анапы. Борт «Уральских авиалиний» из Домодедово совершил посадку в Ростове-на-Дону.

«В Симферополе продолжается снегопад. В Анапу на запасной прибыло два рейса — из Пулково и из Шереметьево», — уточнил представитель управляющей компании.

Ранее в этот же день стало известно, что в аэропортах Москвы более 50 авиарейсов были задержаны или прибыли с опозданием в связи продолжительным снегопадом. Еще три рейса были отменены.