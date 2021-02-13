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В аэропортах Москвы задержали более 80 рейсов

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В аэропортах Москвы по данным на 15:00 субботы из-за непогоды задержали 84 рейса, еще шесть вылетов отменили. Эта информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» 13 февраля.

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Больше всего рейсов задержали в аэропорту Домодедово — 55, еще пять рейсов отменили.

В Шереметьево задерживаются 15 рейсов, во Внуково — 14, один рейс был отменен.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог на 15:00 составляет восемь баллов.

Ранее в субботу в Росавиации заявили, что столичные аэропорты работают в условиях снегопада в штатном режиме. Для расчистки перронов, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек применяют реагенты. Отмечалось, что самолеты не уходили на запасные аэродромы.

Снегопад начался в столичном регионе 12 февраля. На сайте мэрии города говорится, что всего с начала непогоды выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

С начала снегопада в Москве выпало более 75% месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют полное прекращение осадков к вечеру 14 февраля.

В центре погоды «Фобос» заявили, что, вероятно, 13 февраля будет побит рекорд 1965 года, тогда высота снежного покрова достигала 60 см.

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