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Синоптик предупредил москвичей о сильных морозах по ночам

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Со следующей недели в Москву вернутся сильные ночные морозы. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Синоптик допустил, что одна из ночей на следующей неделе станет самой холодной с начала зимы. В среднем температурный фон по ночам будет колебаться в пределах –19…–24 градусов. В дневное время столбики термометров покажут –12...–17 градусов.

«Сильных снегопадов на новой неделе не ожидается, тем не менее небольшой снег будет идти практически каждый день», — сказал специалист в беседе с RT.

В субботу, 13 февраля, в северной части столичного региона до вечера сохранятся сильные снегопады и метели. На юге области снег начнет постепенно ослабевать, а ближе к ночи интенсивность осадков снизится на всей территории региона.

«Тем не менее небольшой снег продолжится и в ночь на воскресенье, и в течение всего воскресного дня. И только к вечеру последнего дня этой недели снег будет прекращаться», — отметил Леус.

Он добавил, что температура воздуха в Москве составит –12…–14 градусов, столько же будут показывать термометры и в воскресенье.

«Ночные температуры понизятся, уже ближайшей ночью в Москве будет –18…–19 градусов, по области — до –22 градусов», — сказал синоптик.

По прогнозам синоптиков, 13 февраля москвичей ожидает облачная погода, сильный снег, метель и гололедица. Днем столбики термометра покажут от –10 до –12 градусов. К ночи похолодает до –19 градусов.

С начала снегопада в Москве выпало уже более 75% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, полное прекращение снегопада ожидается к вечеру 14 февраля.

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