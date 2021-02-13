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В дептрансе Москвы назвали сроки уборки снега с улиц

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В Москве за сутки выпало более 30 см снега, уборка сугробов займет около трех дней. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса столицы в субботу, 13 февраля.

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«Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней», — отметили в ведомстве.

В настоящее время городские улицы убирают 13,5 тыс. коммунальных машин.

Часть снега при уборке сдвигают на обочину, частично он занимает правые полосы дорог. Улицы становятся уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы.

Основные пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Киевском шоссе, Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе от ТТК до Садового кольца, МКАД, на съездах на ТТК. Также пробки наблюдаются на въездах в столице на шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Киевском, Варшавском и Симферопольском шоссе.

Снегопад начался в столичном регионе 12 февраля. На сайте московской мэрии отмечается, что всего с начала непогоды выпало около 30 см снега. Уборку осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с. Для сотрудников городских служб организованы пункты обогрева, работают полевые кухни.

С начала снегопада в Москве выпало уже более 75% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, снегопад должен закончиться к вечеру 14 февраля.

Ранее в субботу в центре погоды «Фобос» допустили, что 13 февраля будет побит рекорд 1965 года, тогда высота покрова достигала 60 см.

По прогнозам синоптиков, в субботу москвичей ожидает облачная погода, сильный снег, метель и гололедица. Днем будет –10...–12 градусов. К ночи похолодает до –19 градусов.

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