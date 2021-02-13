Москва направила Twitter запрос из-за блокировки аккаунта делегации РФ в Вене

Москва направила администрации Twitter запрос в связи с блокировкой в социальной сети аккаунта российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом заявила в субботу, 13 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема», — сказала она ТАСС.

О том, что Twitter заблокировал официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене стало известно ранее в этот день.

По словам главы делегации Константина Гаврилова, аккаунт был заморожен 12 февраля. Данный шаг администрации сети микроблогов он призвал расценить как акт цензуры.

28 января Захарова отметила, что российские посольства за рубежом сталкиваются с блокировкой аккаунтов со стороны американских соцсетей и интернет-платформ. При этом, подчеркнула она, фейковые страницы диппредставительств РФ, наоборот, получали официальный статус.

21 января постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил государства этой международной организации об угрозе для свободы выражения мнений из-за блокировок контента частными корпорациями США.

Он призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро «внимательно отслеживать неправомерные попытки произвольно цензурировать цифровое информационное пространство и оказать помощь США в налаживании соблюдения свободы слова».