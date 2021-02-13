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Не менее пяти человек погибли при взрыве на рынке в Сирии

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По меньшей мере пять мирных жителей погибли при взрыве заминированного автомобиля на рынке Сук-эль-Ходра в городе Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом 13 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Согласно размещенным данным, в том числе жертвами теракта стали двое детей, их мать получила тяжелое ранение и была госпитализирована.

Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции. Взрыв прогремел рядом со штабом боевиков, среди них есть погибшие и раненые.

9 февраля сообщалось, что в поселении Сайда провинции Деръа на юге Сирии прогремел взрыв. В результате него пострадали несколько человек.

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