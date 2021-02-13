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Express назвало цель разработки США гиперзвуковой ракеты

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США разрабатывают гиперзвуковую ракету для противодействия Китаю. Она может летать со скоростью не менее чем в пять раз выше скорости звука, пишет таблоид Daily Express в субботу, 13 февраля.

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Созданием ракеты занимаются ВМС и ВВС США, на данный момент проект находится на стадии испытаний. Предполагается, что первые ракеты должны поступить на вооружение американской армии в 2023 году.

Издание отмечает, что разрабатываемое оружие «стало главным приоритетом для Пентагона».

В октябре 2020 года издание The Drive сообщало, что создаваемая в США гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов и за 10–12 минут поражать цель на расстоянии в 1,6 тыс. км.

Выйти на начальную боеготовность с новым оружием предполагается в сентябре 2022 года. Этими ракетами должны оснастить бомбардировщики B-52H Stratofortress.

В том же месяце издание Defense News со ссылкой на министра армии США Райана Маккарти писало, что испытания оружия начались еще в марте 2019 года. Отмечается, что ракеты смогут летать со скоростью одну милю в секунду. Также утверждалось, что одна из военных частей, предположительно дислоцированная в Тихом океане, вскоре получит оборудование, необходимое для обращения с новым космическим оружием.

Известно, что Пекин имеет баллистическую ракету средней дальности DF-17. Китай продемонстрировал свою первое подобное оружие с маневрирующей головной частью-глайдером DF-ZF в 2019 году.

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